السفارة الليبية في واشنطن تستعيد قطعة أثرية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، عن نجاح الدبلوماسية الليبية وعبر السفارة الليبية في واشنطن، من استعادة قطعة أثرية ليبية نادرة، جرى سرقتها من مدينة شحات الأثرية وهُرِبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكادت أن تضيع، حيث جرت محاولة بيع هذه القطعة المعروفة باسم “الرأس الرخامي الجنائزي” في مزاد بأحد معارض مدينة نيويورك معرض “افروديت”.

وتعود بداية القصة إلى بلاغ تلقته السفارة الليبية في واشنطن من مصلحة الآثار الليبية حول محاولة بيع القطعة الأثرية المنهوبة، حيث قامت السفارة على إثر هذا البلاغ وعلى الفور بإجراء اتصالات مكثفة مع الخارجية الأمريكية، ووزارة الأمن الداخلي، ونجحت في إيقاف عملية البيع، لتبدأ السلطات الأمريكية تحقيقاتها في القضية، والتي استمرت قرابة الثلاث سنوات.

واستمرت السفارة الليبية طوال هذه المدة بمتابعة القضية والتواصل مع كافة الجهات المعنية، لمعرفة المستجدات والتعجيل باستعادة القطعة الأثرية المسروقة.