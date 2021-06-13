السفارة المصرية بطرابلس تنفي سرقة سيارات من مقرها

نفى السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت سليم، سرقة 5 سيارات من مقر السفارة في طرابلس خلال الأيام الماضية.

وأوضح سليم في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن السفارة قامت بتحرير طلب لإحدى شركات التأمين لدفع التعويضات الخاصة بسرقة بعض السيارات التابعة للسفارة خلال أحداث 2014، مشيرا إلى أن هذه السرقات تمت منذ 7 سنوات.

وقال السفير المصري إن سيارات السفارة تعرضت للسرقة والتلف في 2014، موضحا أنهم يعملون على تسوية كافة الملفات القديمة، وأن الحديث عن السطو أو سرقة سيارات السفارة المصرية في طرابلس مؤخرا أنباء غير دقيقة، حسب قوله.