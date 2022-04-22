السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: مجلس الأمن لم يفشل بشأن ليبيا

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إنّه من المهم أن يكون هناك مبعوث خاص للأمين العام في ليبيا.

غرينفيلد وفي مقابلة مع صحيفة العربي الجديد شددت على ضرورة أن يكون المبعوث الأممي لى استعداد للذهاب إلى ليبيا، وأن يتمكن من القيام بمهامه. مؤكدة دعم الأمين العام في جهوده المتعلقة بتعيين مبعوث خاص.

وتابعت غرينفيلد أنّها تعتقد أن قرار الأمين العام بتعيين ستيفاني وليامز مستشارة خاصة كانت خطوة مهمة دفعت العملية إلى الأمام، وسهلت جهود دعم العملية السياسية، مشيرة إلى ضرورة أن تستمر الجهود بذلك.

وذكرت السفيرة الأمريكية أنّ مجلس الأمن لم يفشل في حل الأزمة الليبية، مؤكدة استمرارهم بالعمل لحل الأزمة في ليبيا، قائلة «ستيفاني وليامز قامت بجهود جبارة لتوصلنا للمكان الذي وصلنا إليه».