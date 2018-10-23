السفيرة الفرنسية تؤكد لـ باشاغا استعداد فرنسا لتدريب منتسبي وزارة الداخلية

أكدت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين رغبة بلادها في دعم وتطوير العلاقات الفرنسية الليبية في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها.

حيث أوضحت السفيرة الفرنسية في لقاء مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا صباح اليوم الثلاثاء أن بلادها مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي لليبيا من خلال مساعدتها في مراقبة الحدود ووضع الخطط الأمنية وتدريب كافة منتسبي وزارة الداخلية في الداخل والخارج.

في سياق متصل أعطى باشاغا نبذة مختصرة عن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها، مشدداً على ضرورة إستتباب الأمن داخل كافة ربوع الوطن باعتبار وزارة الداخلية هي عصب الدولة وعمودها الفقري، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعتبر بداية تعاون أمني حقيقي بين ليبيا وفرنسا في مجالات التدريب ورفع كفاءة رجل الشرطة والأمن في ليبيا وذلك لإعادة الثقة برجل الأمن بإعتباره المسئول الأول عن سلامة وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين.

هذا وأشار الوزير خلال هذا اللقاء إلى تفعيل كافة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا وفرنسا في كافة المجالات الأمنية، ومساعدة ليبيا في الحد من تدفق المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا مروراً بليبيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت ناقوس خطر يهدد أمن وسلامة كافة دول العالم عامة وليبيا خاصة.