السفيرة الفرنسية: تواجدي اليوم في ليبيا مؤشر أن الأوضاع تسير نحو الاستقرار

أكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، أن تواجدها اليوم في ليبيا مؤشر أن الأوضاع فيها تسير نحو الاستقرار، وأن عودة العمل بالسفارة الفرنسية بطرابلس هو لدعم حكومة الوحدة الوطنية، ولدعم الاستقرار والوضع العام في البلاد.

وقالت السفيرة في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، على هامش إطلاق مصرف السراي منتجه الجديد، إنها موجودة للاحتفال بهذا الإطلاق للمنتج، وبأن شركة ليبية وشركة فرنسية اتحدا لتقديم أفضل الخدمات وهو آمر جميل يحدث بعالم الشركات لتوطيد العلاقات بين الشركات الليبية والشركات الفرنسية.

واعتبرت السفيرة أن عودة السفارة مؤشر إيجابي لمنح الثقة لهذه الشركات الفرنسية للعودة على الأراضي الليبية، والعمل على عدد من المشاريع، مشيرة إلى أن الشراكات بين ليبيا وفرنسا متواجدة من قبل، كشركة “فينشي” وشركة “فيو” لتطوير المياه.

وكشفت السفيرة الفرنسية أنه في المستقبل سيتم التفكير بشراكات جديدة، وأن هناك مثلث أعمال بين ليبيا وتونس وفرنسا بحكم قرب تونس على ليبيا وسيوطد العلاقات أكثر بأن تكون الشركات الفرنسية موجودة وستسهل العمليات.

ولفتت دعوة رئيس الحكومة بأن ليبيا تطمح للأفضل في عالم التكنولوجيا وعالم المواصلات وعالم المصارف، ولدى تمت تلبية رغبته لدعم كافة هذه القطاعات.