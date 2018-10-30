السفيرة الفرنسية في ضيافة وكيل وزارة الداخلية

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني صباح أمس الاثنين بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس سفيرة فرنسا لدى ليبيا والوفد المرافق لها.

حيث رحب الشيباني بهذه الزيارة وقدم الشكر لفرنسا على دعمها لحكومة الوفاق، معبراً عن تطلعه لمزيد من الشراكة مع الجانب الفرنسي وخصوصاً في ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحتها، ومؤكداً بأن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر أو مقصد للمهاجرين.

كما أكد الشيباني أن وزارة الداخلية قامت بجهد في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر إنشاء إدارة الدوريات الصحراوية والبدء في مكافحة التهريب من الحدود الجنوبية الغربية كخطوة أولى.

واختتم اللقاء الذي جمع الطرفان بالتأكيد على أن وزارة الداخلية ترسم الخطوط العريضة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من الحدود الجنوبية، وأن الوزارة لديها خبراء ومختصين في مكافحة تدفق المهاجرين.