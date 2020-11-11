السفير الألماني: اجمتاع سرت رمز ملهم للوحدة

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بسرت إشارة قوية للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي للاتفاق على الطريق السياسي إلى الأمام.

ووصف السفير الألماني عقد الاجتماع السادس للجنة العشرة العسكرية المشتركة بمدينة سرت، بـ” الرمز الملهم للوحدة “.

وأضاف السفير في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن اجتماع ضباط عسكريون من كلا الطرفين في مدينة سرت لمواصلة مناقشة تنفيذ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار هو إشارة قوية للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس، للاتفاق على الطريق السياسي إلى الأمام.

وشارك السفير الألماني تغريدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، والتي أشارت فيها إلى بدء لجنة العشرة اجتماعها السادس، أمس الثلاثاء، في مقرها الرئيسي في سرت، للمضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والبناء على التقدم المحرز الأسبوع الماضي في غدامس.

رمز ملهم للوحدة: ضباط عسكريون من كلا الطرفين يجتمعون في مدينة #سرت – لمواصلة مناقشة تنفيذ إتفاق جنيف لوقف إطلاق النار. إشارة قوية لمندوبي الملتقى السياسي الليبي #LPDF في تونس للاتفاق على المضي قدما على المستوى السياسي. https://t.co/9yHVokbxAe — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) November 11, 2020

وأفاد عضو وفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة العميد المختار النقاصة، بأن أبرز ما تم مناقشته في جلسة اللجنة اليوم الأربعاء بمدينة سرت، هو سحب الأجانب ونزع الألغام والبدء بعودة القوات لمعسكراتها وفتح الطريق الساحلي.

وأوضح العميد المختار النقاصة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن مقر الاجتماعات “مجمع قاعات واغادوغو” توجد به قوة تأمين فقط لا غير.

وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجان المسؤولة عن الإشراف على خروج المرتزقة وهي مجتمعة لوضع خطة التنفيذ.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال عضو وفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة العميد ركن الفيتوري غريبيل، إنهم سيبحثون في جلسات اليوم في مدينة سرت موضوع فتح الطرق المغلقة جراء العمليات العسكرية.

وأضاف العميد غريبيل في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”: “مدينة سرت خالية حاليا من أي قوات عسكرية ويوجد بها قوات أمنية فقط”.

وفي وقت سابق، أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن اللجنة العسكرية المشتركة دشنت اجتماعها السادس أمس الثلاثاء في مقرها الرئيسي بمدينة سرت، بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف، واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس، بحضور البعثة الأممية.

وتواصلت مساء أمس الثلاثاء، اجتماعات لجنة العشرة العسكرية الليبية المشتركة، في مقرها الدائم بمدينة سرت بحضور ورعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووصل أعضاء لجنة العشرة المشتركة ووفد البعثة الأممية، في وقت سابق من الثلاثاء، لعقد الجولة السادسة من المحادثات في مقرها الدائم بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت، بحضور ومشاركة البعثة الأممية.

وقالت البعثة الأممية في بيان، “إن المشاركين سيستكملون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة؛ بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس”.

واستكملت مدينة سرت الاستعدادات لاستضافة اجتماعات لجنة العشرة العسكرية المشتركة، حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال المشاركين بالاجتماعات وجرى تجهيز كافة المواقع المستهدفة بالاجتماعات والإقامة وتجهيز مركز إعلامي.