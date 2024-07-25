السفير الألماني الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 25 يوليو 2024 - 16:30 | آخر تحديث: 25 يوليو 2024 - 17:24 نُشر: الخميس، 25 يوليو 2024 - 16:30
ليبيا
تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية

استقبل مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر حسين بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة ليبيا رالف تراف والذي قدم له نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى دولة ليبيا.

ورحب الطاهر حسين بالسفير الجديد متمنياً له كامل التوفيق في أداء مهامه واستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين ليبيا وألمانيا والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها في كافة المجالات.

آخر تحديث: 25 يوليو 2024 - 17:24
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