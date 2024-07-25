السفير الألماني الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية

استقبل مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر حسين بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة ليبيا رالف تراف والذي قدم له نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى دولة ليبيا.

ورحب الطاهر حسين بالسفير الجديد متمنياً له كامل التوفيق في أداء مهامه واستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين ليبيا وألمانيا والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها في كافة المجالات.