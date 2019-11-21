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السفير الألماني: مؤتمر برلين يسعى لوضع خطة موحدة لمساعدة ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 نوفمبر 2019 - 17:26
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التحضير للمؤتمر مستمر مع الأطراف الفاعلة. [تويتر]
قال السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفيتشا” إن الهدف من انعقاد مؤتمر برلين هو جمع الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا لوضع خطة واحدة موحدة لمساعدة ليبيا وتوحيد اتجاهات الفاعلين الدوليين.

وأضاف “أوفيتشا” في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر بلدية طبرق، الأربعاء، أن التحضير للمؤتمر مستمر مع الأطراف الفاعلة وهذا التواصل هو ما سيحدد انعقاد المؤتمر من عدمه، وهل سوف يتفق الفاعلون على وقف الحرب أم لا ووقف التسليح أم لا، وهذه الأهداف هي من يسعى لها منظمو المؤتمر.

يُشار إلى أن السفير الألماني وصل إلى بلدية طبرق في زيارة التقى خلالها أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، للاستماع إلى آرائهم حول مؤتمر برلين.

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وفي تغريدة عبر حسابه علة تويتر، وصف السفير الألماني لقائه بأعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، باجتماع عمل بنَّاء.

وقال إنهم ناقشوا عملية برلين الجارية وأهمية إنهاء جميع العمليات العسكرية والحاجة إلى توحيد الهيئات التشريعية الشرعية.

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