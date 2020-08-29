السفير الألماني يدعو لاغتنام فرصة إعلان وقف إطلاق النار

دعا السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اليوم السبت، القادة الليبيين إلى التصرف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحتها الإعلان المشترك لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط.

وجاءت دعوة السفير الألماني ردًا على دعوة مماثلة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق اليوم، حيث أعلن أوفتشا عبر حسابه على تويتر تأييده لهذه الاهتمامات والدعوة إلى الاعتدال واحترام الحقوق الأساسية.

نحن نؤيد هذه الاهتمامات والدعوة إلى الاعتدال وإحترام الحقوق الأساسية. فيجب على القادة الليبيين التصرف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحتها إعلانات 21 أغسطس – لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط. https://t.co/w933GvX2GH — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) August 29, 2020