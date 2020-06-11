السفير الألماني يُؤكد حرص بلاده على تنفيذ مخرجات برلين

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا.

وأكد السفير خلال اللقاء حرص ألمانيا على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وفقا لمسارات الحل الثلاث “العسكرية الأمنية، والسياسية، والاقتصادية”، وجدد حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وفق قوله.

من جانبه عبر السراج عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، منوهاً بأن حكومة الوفاق الوطني أعلنت التزامها بمقررات مؤتمر برلين فور إعلانها، وأوضح ما سبق وأن أكده للمستشارة خلال اتصال هاتفي جرى منذ أيام بأن حكومة الوفاق تتخذ مواقفها وفقا للثوابت الوطنية وقيم ومبادئ راسخة، ولن تتخلف عن أي لقاء جاد مع شركاء حقيقيون يسعون فعلا لقيام دولة مدنية ديموقراطية، ولا يعتبرون مبادرات حل الأزمة مجرد مناورات سياسية لكسب الوقت أو تحقيق مصالح خاصة، على حد قوله.



هذا والتقى خليفة حفتر، أمس الأربعاء، بمقر قيادة قواته في الرجمة، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفرا أوفتشا.

وأفاد المكتب الإعلامي بقوات حفتر، بأن اللقاء ناقش مبادرة القاهرة التي أعلنها الرئيس المصري في وقت سابق.

من جانبه عبر حفتر عن شكره لجهود الدولة الألمانية المستمرة في دعم السلام في ليبيا، وفق قوله.

وقال السفير الألماني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه أعرب عن قلقه حيال المواجهات العسكرية المستمرة وتأثيرها المقلق على السكان المدنيين.

كما شجع السفير خلال اللقاء، على استئناف محادثات 5+5 من أجل وقف إطلاق نار موثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية، حسب وصفه.

كما التقى السفير في وقت لاحق، رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.

ووصف أوفتشا اللقاء في تغريدة عبر حسابه على تويتر بـ”الموضوعي”

وأطلع رئيس مجلس نواب طبرق السفير على مبادرته السياسية الأخيرة وتبادلا وجهات النظر حول متابعة مؤتمر برلين.

كما تم مناقشة سُبل رفع الحصار عن البنية التحتية النفطية ليستفيد منها كافة الليبيين، بحسب السفير الألماني.



لقاء موضوعي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. حيث أطلعني على مبادرته السياسية الأخيرة وتبادلنا وجهات النظر حول متابعة مؤتمر برلين. كما ناقشنا سبل رفع الحصار عن البنية التحتية النفطية ليستفيد منها كافة الليبيين. pic.twitter.com/iS91Ckjqs3 — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) June 10, 2020

ولاقت زيارة السفير الألماني إلى الرجمة، ردود فعل واسعة من قِبل بعض المسؤولين والسياسيين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر احويلي: “أقترح أن يُطلب من الخارجية الليبية استدعاء السفير الألماني وتقديم مذكرة احتجاج له لما قام به من زيارة لخليفة حفتر يعتبر مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاق السياسي الليبي وهو التواصل مع الأجسام الموزاية والمجرمين والمتسترين على المجرمين المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية”.

من جهتها قالت الناشطة أم الحارث عبر تويتر تعليقاً على زيارة السفير:

يبدو أن ألمانيا تريد أن تتقاسم الكعكة جيد جدا دعكم من حفتر وتعالوا حاوروا الرجال فلربما تتحصلون على توقيعات لمشاريع تخذم مصالح البلدين — أم الحارث🍁 (@gGY33TX9eprjsHt) June 10, 2020

من جانبه تساءل الإعلامي والناشط عبد السلام الجلالي: “لماذا لم تُوقف إطلاق النار وتزور حفتر عندما كانت قواته على مشارف طرابلس“.

أما المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الأمين الهاشمي فعلق على الزيارة بتغريدة جاء فيها:

نأمل منكم سعادة السفير أن تكونوا طلبتم من أمير الحرب خليفة حفتر أثناء الزيارة تزويدكم بخرائط الألغام والمفخخات والمتفجرات التي زرعتها مليشياته ومرتزقة الڤاقنر لأنها منذ فرارهم وهب تحصد في أرواح المواطنين الليبيين الأبرياء — امين الهاشمي (@AminAlhashmi1) June 10, 2020

في حين تساءلت الناشطة الليبية سعدة الهمالي:

متى ستعرفون أن حفتر لم ولن يكون طرفا في أي مستقبل سياسي ، هو مجرم ومكانه السجن — سعدة الهمالي (@sada_mohmmad) June 10, 2020

كما اتهم النشطاء والمدونون الغرب بتورطهم في دعم هذه الحرب، وهدفهم الخروج بحوار سياسي لتغطية تورطهم سياسيا والهروب من العدالة قضائيا، حسب وصفهم.

وتساءل النشطاء أيضاً، عما إذا شاهد السفير جرائم عناصر حفتر في مدينة ترهونة.

وارتفع سقف المطالب لدى بعض النشطاء إلى مطالبة حكومة الوفاق بطرد السفير من البلاد.