السفير الألماني يبحث مع نوّاب طبرق منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

يقوم سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اعتبارا من اليوم الأحد، بزيارة إلى المناطق الشرقية من ليبيا، حيث سيجري العديد من الاتصالات مع المكونات الاجتماعية والسياسية في المنطقة.

والتقى السفير الألماني اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النوّاب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.

وقال أوفتشا في تغريدة على تويتر: “لقاء بناء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة. ناقشنا الاستعدادات لجلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة لمجلس الوزراء الجديد.. فرصة هائلة لإعادة توحيد البرلمان كهيئة تشريعية فعالة. الأمر الذي يتطلب التعاون والتسوية من جميع الأطراف”.