السفير الأمريكي الجديد يتعهد بإنهاء الصراع في ليبيا

تعهد السفير الأمريكي الجديد في ليبيا ريتشارد نورلاند، بالعمل على إنهاء الصراع في ليبيا مُبكرًا.

وأعلن نورلاند في بيان نشره الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا، عن استعداده للقاء أطراف من ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتكثيف اللقاءات للوصول إلى حل.

ونوه السفير الأمريكي بأن هدف بلاده يتمثل في إنهاء القتال، ودعم الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

وأشار نورلاند إلى ترجيب الولايات المتحد بهدنة العيد، موضحًا أنها أظهرت الحاجة إلى وقف شامل لإطلاق النار، ومضاعفة الجهود لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وأعرب السفير عن تطلع بلاده إلى تحقيق الظروف الأمنية التي تسمح بعودة السفارة إلى ليبيا، داعيا جميع الأطراف الخارجية للمساهمة في تحقيق السلم.