السفير الأمريكي بالسعودية: الولايات المتحدة والعالم بحاجة للسعودية

صرح السفير الأمريكي لدى السعودية، جون أبي زيد، قائلا إن “الولايات المتحدة والعالم بحاجة للمملكة العربية السعودية وقدراتها الاستراتيجية لحماية جزء حيوي من العالم”.

وأكد أبي زيد في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية – العربية، أن “العديد من الناس يقولون إن أمريكا لم تعد بحاجة للسعودية، فالولايات المتحدة أصبحت تنتج ما يكفيها من النفط، ولم تعد بحاجة لها أبدا”.

وتابع قائلا: “هذا القول لا يجدي معي، لأننا في الحقيقة نحتاج النفط السعودي في الاقتصاد العالمي، ونحتاج التنوع الاقتصادي السعودي لمصلحة الاقتصاد الخليجي، ونحتاج القدرة الاستراتيجية السعودية، لحماية جزء حيوي من هذا العالم”.

حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن السفير الأمريكي، أشار إلى أن السعودية تفكر في المستقبل، ولا تسترجع الماضي، مؤكدا أنه يحاول الشرح لموظفي السفارة الأمريكية لدى الرياض، ضرورة أن تكون الولايات المتحدة “الشريك الاختياري الأول”، أثناء تقدمهم نحو خطتهم للتنويع، وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأضاف: “هذا من صالحنا بشكل كبير، ومن صالح العالم المتقدم”.