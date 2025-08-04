السفير الأمريكي في إسرائيل: التجويع الحقيقي في غزة هو للمحتجزين الإسرائيليين!

صرح السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الاثنين، بأن “المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية هم من يعانون التجويع الحقيقي في قطاع غزة”.

وتساءل عبر حسابه على منصة “إكس” عما إذا كانت فرنسا والمملكة المتحدة وكندا “ستدين هذا الوضع”، منتقدًا عدم تقاسم كميات الغذاء الضخمة التي تدخل إلى غزة مع المحتجزين، بينما يتلقى عناصر حماس تغذية جيدة، حسب تعبيره.

وجاءت تصريحات هاكابي بعد أن أرفق منشوره بإحصاءات عن عدد الشاحنات والمساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من الولايات المتحدة، تقدم أكثر من مليون وجبة يوميًا، واصفًا ذلك بـ”الإنجاز المذهل”.

وكان السفير هاكابي قد أجرى زيارة إلى قطاع غزة يوم الجمعة الماضية برفقة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، للاطلاع على واقع المساعدات في القطاع.

في الوقت نفسه، تعاني غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث حذرت منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

وتسببت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 حتى 3 أغسطس الجاري، بمقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى حوالي 150 ألف مصاب، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

The real story of starvation in Gaza is of hostages being held by Hamas. Will France,UK, & Canada condemn this? Why isn’t the massive amounts of food going in not shared with the very well fed members of Hamas? pic.twitter.com/dGZiXsbobW — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 4, 2025

مطالبات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بإنهاء حرب غزة

دعا 12 من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين، بينهم رؤساء أركان سابقون ومدراء أجهزة استخبارات وأمن، إلى إنهاء الحرب في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تكبدت خسائر تفوق مكاسبها، وأن استمرار القتال لأسباب سياسية يهدد أمن وهوية الدولة.

وتم نشر فيديو مشترك للمسؤولين السابقين، الذين يملكون خبرة تزيد عن ألف عام في مجالات الأمن القومي والدبلوماسية، حيث حثوا على وقف إطلاق نار دائم وإبرام اتفاق شامل لإطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين المتبقين دفعة واحدة.

وأكد عامي أيالون، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق، أن الحرب بدأت كحرب عادلة ودفاعية، لكنها تجاوزت هدفها العسكري ولم تعد كذلك، مما أدى إلى تآكل الأمن والهوية الإسرائيلية.

ورأى عاموس مالكا، رئيس شعبة المخابرات العسكرية السابق، أن إسرائيل تجاوزت بأكثر من عام اللحظة التي كان بإمكانها إنهاء الحرب بتحقيق إنجازات كافية، فيما أوضح نداف أرغمان، مدير الشاباك السابق، أن المرحلة الحالية من القتال أصبحت تعويضًا للخسائر.

وانتقد تامير باردو، مدير الموساد السابق، الوضع قائلاً: “نحن على شفا الهزيمة”.

وأشار يعلون، رئيس الأركان ورئيس الوزراء السابق، إلى الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة التي “صنعها” الجانب الإسرائيلي، معتبراً أن الحكومة الحالية يقودها متعصبون يسيرون في اتجاه غير منطقي، وهو رأي شاركه المدير السابق للشاباك يورام كوهين الذي وصف الأقلية التي تسيطر على السياسة بأنها تشكل مشكلة.

وأكد المسؤولون السابقون أن من يظن أن إسرائيل قادرة على القضاء الكامل على الإرهابيين واستعادة جميع الرهائن في الوقت ذاته “واهم”.

وبحسب تايمز أوف إسرائيل، دعا هؤلاء المسؤولون من يشغلون مناصب حالية في أجهزة الأمن إلى الوقوف بشجاعة أمام الحكومة والتعبير عن آرائهم بشأن الحرب وعبثيتها.