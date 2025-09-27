السفير الأمريكي لدى أنقرة يوضح تصريح «شرعية تركيا» بعد موجة غضب واسعة

سارع السفير الأمريكي لدى أنقرة، توم باراك، إلى توضيح تصريحاته الأخيرة حول “ضرورة شرعية تركيا”، والتي أثارت موجة غضب واستياء في الأوساط السياسية والإعلامية التركية، مؤكدًا أن المقصود بـ”الشرعية” لم يكن في سياق سياسي أو قانوني، بل كان تعبيرًا عن الاحترام والتقدير للدور التركي.

وكان باراك، الذي يشغل أيضًا منصب الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا، قد أدلى بالتصريح المثير للجدل خلال مشاركته في ندوة بعنوان “أصوات الدبلوماسية: تشكيل دور أمريكا في العالم”، والتي عُقدت في نيويورك يوم الأربعاء الماضي.

وفي كلمته، قال باراك إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد توتر العلاقات مع أنقرة حول عدد من القضايا، قرر “منح تركيا الشرعية”، وهو ما اعتُبر إشارة مسيئة في تركيا، تلمّح إلى أن أنقرة كانت تفتقر إلى الشرعية قبل الدعم الأمريكي.

ردود فعل غاضبة داخل تركيا

أثارت التصريحات انتقادات لاذعة داخل الأوساط التركية، حيث أعلنت بعض الأحزاب السياسية، من بينها حزب الوطن، نيتهم تنظيم احتجاجات أمام السفارة الأمريكية، والمطالبة بطرد السفير باراك.

وفي محاولة لاحتواء الغضب، قال باراك في تصريحات نقلتها صحيفة “T24” التركية: “عندما استخدمت كلمة الشرعية، كنت أعني بها الاحترام. الرئيس ترامب يُقدّر جهود تركيا، سواء في إطار حلف شمال الأطلسي أو في القضايا الثنائية. إنه يُجري محادثات مباشرة مع الرئيس التركي، ويطرح الأسئلة، ويقدم الدعم”.

وأضاف: “أنا لا أتحدث عن الشرعية السياسية، بل عن احترام الرئيس الأمريكي لتركيا كدولة حليفة، وجهوده لإيجاد طرق للتعاون واستقرار المنطقة”.

جاء تصريح باراك في ظل توترات متكررة بين أنقرة وواشنطن، لا سيما فيما يتعلق بالملف السوري، وصفقات التسلّح، ودور تركيا في حلف الناتو. وعلى الرغم من فترات من التعاون الوثيق، فإن العلاقات بين البلدين شهدت محطات من التوتر خلال السنوات الماضية.