السفير الأمريكي: مهتمون بالشراكة مع ليبيا في ظل الاستقرار السياسي

قال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن مجتمع الأعمال الأمريكي مهتم بالشراكة مع ليبيا في ظل استمرار استقرار الوضع السياسي.

وشدّد نورلاند خلال اجتماعه مع الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال، شدّد على دعم بلاده للانتخابات وأهمية الحفاظ على المؤسسة الوطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها.

وكان القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية أوردمان، أبدى في اجتماع مع وزير النفط والغاز محمد عون مخاوف بلاده، بشأن محاولات جماعات مسلحة فرض سيطرتها على المؤسسة الوطنية للنفط.