السفير الأمريكي يبحث التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية الحكومة

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مكالمة هاتفية من لندن، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية عبر صفحتها على فيسبوك، فإن المكالمة ناقشت التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية.‏

ورحب السفير نورلاند بعزم رئيس مجلس النواب الراسخ لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، ورحّب بتقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات، وفق قوله.

كما قدّم رئيس مجلس النواب للسفير إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية.