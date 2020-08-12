السفير الأمريكي يبحث في أنقرة العودة إلى الحوار السياسي

قام السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، بزيارة إلى تركيا.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان، بأن السفير نورلاند، تشاور اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، مع كبار المسؤولين الأتراك حول الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وناقشت الزيارة، التي أعقبت مكالمات هاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان، الخطوات اللازمة لتحقيق حل منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية.

يأتي ذلك في حين، سافر السفير نورلاند، يوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، عقب المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس ترامب والرئيس السيسي وكذلك بين وزير الخارجية بومبيو ووزير الخارجية شكري.

وأفادت السفارة الأمريكية بأن الزيارة تأتي للتشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

ورحّب السفير نورلاند مع شركائه المصريين بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة في 6 يونيو وشدّد على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلّون بروح المسؤولية والساعين إلى حلّ سلمي للصراع من شأنه أن يعيد ليبيا سيادتها ويعزّز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي، وفق قوله.

كما التقى السفير برئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح للتعرّف على جهود المجلس للترويج لحلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

وأعرب السفير نورلاند عن دعمه لتطلعات رئيس مجلس النواب وتطلعات جميع العناصر الليبية المسؤولة، لحلّ ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي، حسب وصفه.