السفير الأمريكي يبحث في موسكو دعم تسوية الأزمة الليبية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تسوية الأزمة الليبية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بيان لوزارة الخارجية الروسية قولها: “خلال محادثة مفصلة، تمت مناقشة تطورات الوضع في ليبيا وحولها مع التركيز على حاجة الأطراف الليبية للوفاء باتفاق وقف الأعمال العدائية ومهام التسوية السياسية للأزمة الليبية وفقا لقرار مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510″.

وأوضحت الوزارة أن السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، حضر الاجتماع أيضا.

ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة عبر حسابها على تويتر عن السفير نورلاند قوله: ” أنا اليوم في موسكو لإجراء مناقشات مع نظرائنا الروس حول السبل التي يمكننا بها دعم حل للنزاع في ليبيا يقوده الليبيون وتيسيره الأمم المتحدة”.