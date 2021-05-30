السفير الأمريكي يبحث مع «المنفي» إجراء الانتخابات في موعدها

بحث السفير الأمريكي المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس السبت في تونس، إجراء الانتخابات المقبلة في شهر ديسمبر.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر، فقد ناقش السفير مع رئيس المجلس الرئاسي، أيضاً، عددا من المسائل الأخرى مثل المصالحة بين الليبيين، وإخراج المقاتلين الأجانب.

كما تم مناقشة تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة.

هذا وأفاد المنفي خلال زيارته لتونس أمس السبت، أنه بحث مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، عددا من المسائل، منها التعاون الأمني، في ظل هذه المرحلة التي وصفها بشديدة الخطورة.

2/2 كما ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة." #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) May 30, 2021