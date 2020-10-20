السفير الأمريكي يبحث مع اليونان سُبل دعم الحوار الليبي

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس سُبل دعم الحوار الليبي.

جاء ذلك في اتصال أجراها نورلاندمع ديندياس، أمس الإثنين.

ونقل الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا، على تويتر عن نورلاند قوله: إنهما تشاورا بشأن دعم حوار المنتدى السياسي الليبي المقبل، وكيف سيسمح لليبيا باستعادة سيادتها”.

السفير نورلاند: "في مكالمتي أمس مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، تشاورنا بشأن دعم حوار المنتدى السياسي الليبي القادم وكيف سيسمح هذا لـ #ليبيا باستعادة سيادتها." https://t.co/tfRnS8B4LO — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) October 20, 2020