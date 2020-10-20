السفير الأمريكي يبحث مع اليونان سُبل دعم الحوار الليبي

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 18:15 | آخر تحديث: 20 أكتوبر 2020 - 18:05 نُشر: الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 18:15
ليبيا
نورلاند يبحث مع وزير خارجية اليونان سبل دعم الحوار الليبي

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس سُبل دعم الحوار الليبي.

جاء ذلك في اتصال أجراها نورلاندمع ديندياس، أمس الإثنين.

ونقل الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا، على تويتر عن نورلاند قوله: إنهما تشاورا بشأن دعم حوار المنتدى السياسي الليبي المقبل، وكيف سيسمح لليبيا باستعادة سيادتها”.

آخر تحديث: 20 أكتوبر 2020 - 18:05
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