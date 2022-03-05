السفير الأمريكي يبحث مع «باشاغا» و«الدبيبة» سُبل تجنّب تصعيد العنف

تواصل سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا.

ونقل حساب السفارة على تويتر عن نورلاند قوله، إن هذا التواصل يأتي في سياق التوترات السياسية المستمرة في ليبيا.

وأضاف نورلاند: “وأنا على ثقة من رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف”.

وتابع: “وشجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأردف السفير الأمريكي: “وشجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.