السفير الأمريكي يبحث مع مجلس أمازيغ ليبيا تعزيز الحوار السياسي الشامل

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عبر دوائر الفيديو المغلقة، بممثلين عن المجلس الأعلى للأمازيغ.

وأفادت السفارة الأمريكية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن أطلع نورلاند على جهودهم المستمرة لتعزيز المساواة في الحقوق للأمازيغ في ليبيا.

وأعرب السفير عن دعمه للأنشطة التي يقوم بها المجلس الأعلى للأمازيغ لتعزيز المشاركة المدنية والدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية وتحسين التحصيل التعليمي في ليبيا، بما في ذلك المبادرات التي قام بها المجلس بالشراكة مع شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2017.

وأكد نورلاند دعم الولايات المتحدة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكونات الشعب الليبي.

كما شدد على أنّ هذه الجهود لا يمكن أن تكون ناجحة وشرعية إلا بمشاركة مجدية من المجتمعات الأصلية والعرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ والتبو والطوارق الليبيون.