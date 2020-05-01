السفير الأمريكي يتفق مع «عقيلة صالح» على ضرورة تجنب المحاولات الفردية

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مكالمة هاتفية اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.

وأفادت السفارة الأمريكية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الطرفان اتفقا على أهمية احترام العملية الديمقراطية وضرورة تجنّب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح.

كما أجمعا الطرفان على عدم وجود حل عسكري في ليبيا ورفض عملية الأمر الواقع وأهمية استمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه رحب المستشار صالح بالسفير نورلاند وهنأه بثقة الولايات المتحدة الأمريكية وأهمية التواصل المشترك والبناء بين ليبيا وواشنطن.

وناقش السفير نورلاند والمستشار صالح مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

وأشار المستشار صالح في مبادرتة بأن الوقت قد حان لإنهاء الاقتتال بين الليبيين، وفق قوله.



وأكد السفير نورلاند على أهمية محاربة الإرهاب وحذر من خطر استمرار الصراع المسلح الذي من شأنه توفير مناخا لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

وبخصوص دعوة قوات حفتر لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك أعرب السفير نورلاند عن أمله في أن يقوم الطرفان، بناءً عل هذا البيان بخطوات جادة لمستقبل الليبيين والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار بالصيغة المتفق عليها في إطار آلية لجنة 5 + 5 في جنيف يوم 23 فبراير.

وقال السفير نورلاند إنّ الولايات المتحدة تشجع جميع الأصوات الملتزمة التزاماً حقيقياً بالسلام والاستقرار في ليبيا على المشاركة في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد، وهنأ المستشار صالح على مشاركته في هذه العملية واستمرارها.

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