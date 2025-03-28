السفير الأمريكي يدعو للإفراج الفوري عن «المعتقلين تعسفياً»

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، “مشاركة بلاده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها المتزايدة بشأن ما وصفته بالاعتقالات التعسفية في ليبيا”.

وقال “نورلاند” في تغريدة على منصة “أكس”: “إن الولايات المتحدة تنضم إلى البعثة في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا”.

وكان بيان للبعثة الأممية، قال: “إن موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا أثارت ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وقالت البعثة في بيان، “إن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء”.

ولفت البيان إلى أن “هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.