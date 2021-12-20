السفير الأمريكي يزور طرابلس للتركيز على العملية الانتخابية

قام سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بزيارة اليوم الاثنين، إلى العاصمة طرابلس، لعقد اجتماعات مع التركيز على تقديم الدعم للعملية الانتخابية.

السفير نورلاند حوصل الزيارة بالإشارة إلى أن “الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. استنتاج مهم من زيارتنا هو أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف. نحن نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، مما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم. نحن لا ندعم أي مرشح معين. لكننا ندعم العملية. ستواصل الولايات المتحدة التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا”.

والتقى السفير بمستشارة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا ستيفاني ويليامز، من أجل توحيد جهود الولايات المتحدة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص التحديات الحالية التي تعترض طريق الانتخابات.

1/3 السفير نورلاند: "انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي مع الدكتور السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات و المدير الاقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية السيد روبنشتاين. #ليبيا pic.twitter.com/XeiH7xhqr4 — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 20, 2021

3/3 وبما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، فقد كنت محظوظًا بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية، الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يمثل الأطفال مستقبل #ليبيا. وبصفتي والدا، فقد شاركت آمالي العميقة في أن يكون مستقبلهم مسالمًا ومشرقًا." — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 20, 2021

ورافق كل من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية السفير دانيال روبنشتاين، السفير في عرض توضيحي لكيفية عمل مركز الاقتراع يوم الانتخابات.

وتدعم المشاريع من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الدور التقني للمفوضية في ضمان مشاركة الناخبين، بما في ذلك مشاركة الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية.

وفي نفس الموقع، التقى السفير بطلاب المدارس الإعدادية المشاركين في مشروع التربية المدنية برعاية المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية لإجراء مناقشة حول الانتخابات، حيث شارك السفير نورلاند أمله في مستقبل مشرق وسلمي لأطفال ليبيا، حسب وصفه.

كما التقى السفير نورلاند بعبد الحميد الدبيبة، لمناقشة القضايا الليبية الرئيسية في سياق الحملة الانتخابية، وشارك السفير وجهة النظر الأمريكية بأنه على المرشحين القيام بحملتهم الانتخابية بشكل منفصل عن مناصبهم العامة أو مكاتبهم.

ومع التركيز على العملية الانتخابية، التقى السفير بشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المجتمع المدني الذين يشاركون في حملات التوعية الانتخابية المصممة لتشجيع مشاركة الناخبين، والمنظمات الشريكة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تعمل كمراقبين محليين للانتخابات الليبية.

2/2 نتفق جميعًا على هذه النقطة: الليبيون حريصون على المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وللمؤسسات الليبية والمتطوعين القدرة على ضمان نزاهة التصويت." #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 20, 2021

ونوهت السفارة الأمريكية إلى أن هذه الاجتماعات، أظهرت الإرادة القوية لليبيين للتصويت في الانتخابات، والاستعدادات المختصة لضمان نزاهة الانتخابات.

وأنهى السفير يومه في مطار معيتيقة من أجل تسليم ما يقارب 1.2 مليون جرعة من لقاحات “فايزر” كمساهمة في مكافحة ليبيا لوباء كوفيد -19، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تسليم لقاحات شركة “فايزر” من الولايات المتحدة في إطار برنامج “كوفاكس”.