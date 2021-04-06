السفير الأمريكي يستعرض مع مفوضية الانتخابات استعدادات استحقاق 24 ديسمبر

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، في العاصمة تونس، الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية في بيان، فإن اللقاء يأتي للاطلاع على آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات الوطنية المنتظرة في 24 ديسمبر 2021.

وهنأ السفير نورلاند الدكتور السايح على الاستعدادات التي تم استكمالها حتى الآن، وعلى الطريقة التي اتسمت بالكفاءة العالية والاستقلالية والحياد والتي نفذت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مهامها الفنية استعدادًا لهذا الحدث التاريخي في الحياة السياسية الليبية.

وشدّد السفير نورلاند على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق والقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول 1 يوليو 2021، حتى تتمكّن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر 2021.

وأشار إلى أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، فإنّه يتعيّن على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقًا لخارطة الطريق حتى يُمكن إجراء الانتخابات وفقًا للموعد المحدد للانتخابات في 24 ديسمبر والمتفق عليه في منتدى الحوار السياسي الليبي.

وناقش السفير نورلاند والدكتور السايح أهمية تأمين الانتخابات، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحريّة.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة تدعم المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين رجالا ونساء، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المكونات الثقافية على حد سواء.

وثمنت الولايات المتحدة شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارها مؤسسة مستقلة وقادرة، وهي تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لشعب ليبيا، بحسب البيان.

هذا وأشاد السفير بعمل الدكتور السايح وكفاءته طوال السنوات التي شغل فيها منصبه على رأس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.