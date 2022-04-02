السفير الأمريكي يطلع على جهود توحيد المصرف المركزي

التقى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في العاصمة التونسية، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ علي الحبري.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية في تغريدة على تويتر، فقد تم اطلاع السفير على جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد.

وأعرب السفارة عن أمل الولايات المتحدة في أن تجلب هذه العملية فوائد ملموسة للشعب الليبي.

من جانبه شدّد نورلاند على أمله في أن يكون التقدم على صعيد إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي أحد جوانب عملية المصالحة الأوسع التي ينبغي أن تستمر في جميع القطاعات.