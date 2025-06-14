السفير الأمريكي يكشف لحظات الذعر داخل الملاجئ.. البابا يدعو للحوار والسلام

عاش السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هوكابي، واحدة من أكثر الليالي توترًا في قلب تل أبيب، إذ كشف اليوم السبت عن اضطراره إلى دخول الملاجئ خمس مرات متتالية، مع تصاعد الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت وسط وجنوب إسرائيل، في رد غير مسبوق على الغارات الإسرائيلية التي طالت منشآت نووية وعسكرية داخل إيران.

وقال هوكابي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية: “كانت ليلة قاسية في إسرائيل… اضطررت إلى دخول الملجأ خمس مرات خلال الليل”. وأضاف أن حجم الهجمات وحالة التأهب التي عاشها السكان تعكس مرحلة خطيرة من التصعيد في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن شنّت إيران، فجر السبت، ست موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات، استهدفت مواقع عسكرية ومدنية إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة أكثر من 20 آخرين، إلى جانب دمار واسع طال أبنية سكنية وتجارية في جنوب تل أبيب.

وأظهرت مشاهد متداولة حجم الأضرار التي وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها “غير مسبوقة” منذ حرب 2014، فيما أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن منظومة الدفاع الجوي تمكّنت من اعتراض نسبة كبيرة من المقذوفات، لكنها لم تنجح في منع وقوع خسائر مادية وبشرية.

وكانت إيران قد توعدت برد “قاسٍ ومباشر” بعد الهجوم الذي شنّته إسرائيل يوم الجمعة 13 يونيو على منشآت نووية وبنية تحتية عسكرية في عدة مواقع إيرانية حساسة، والذي أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة الأمنيين والعسكريين وعلماء في مجال الذرة.

التصعيد الأخير ينذر بمرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي الانفجار العسكري إلى زعزعة استقرار المنطقة، وإشعال جبهات أخرى في الخليج وسوريا ولبنان.

في السياق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزماً بحل قضية البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات، مؤكداً أن الخيار ما زال بيد إيران.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قال هيغسيث إن ترامب يفضل السلام والتوصل إلى حل من خلال الحوار.

وأشار وزير الدفاع إلى أن الولايات المتحدة تتابع التصعيد في الشرق الأوسط عن كثب، مؤكداً استعداد الوزارة لحماية قواتها في المنطقة وتزويدها بكل الموارد اللازمة.

وأضاف أن المراقبة مستمرة على مدار الساعة، مع عقد اجتماعات متواصلة لمتابعة الوضع.

أردوغان: حكومة نتنياهو تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة بعد هجمات إسرائيل على مواقع نووية إيرانية

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، في أعقاب الهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران فجر الجمعة.

وخلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال أردوغان إن “هجمات إسرائيل على إيران أثبتت مجددًا أن إدارة نتنياهو تشكل تهديدًا حقيقياً لاستقرار المنطقة”، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وشدد الرئيس التركي على “ضرورة وقف إسرائيل لهجماتها من أجل خفض التوتر الإقليمي”، داعيًا إلى تحرك دولي جاد لاحتواء التصعيد المتسارع بين الجانبين.

البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى الحكمة والمسؤولية لتفادي تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل

مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، أعرب البابا ليو الرابع عشر عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة، داعياً إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة لضمان الأمن والسلام العالميين.

جاء ذلك خلال خلوة دينية ضمن احتفالات سنة اليوبيل المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حيث أكد البابا أن الوضع بين البلدين يزداد خطورة، محذراً من أن تهديد وجود أي طرف للآخر لا يخدم إلا زعزعة الاستقرار العالمي.

وقال البابا ليو: “مهمة ضمان عالم خالٍ من التهديد النووي يجب أن تتم عبر التواصل المتبادل، الاحترام، والحوار المفتوح، من أجل التعايش في ظل العدالة والأخوة والرخاء”. وأضاف: “على الجميع العمل لبناء السلام وضمان الأمن والكرامة”.