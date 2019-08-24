السفير الأمريكي يوجه رسالة لليبيين ويدعو لإيجاد حل سياسي للأزمة

أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه تواصل منذ وصوله إلى تونس مع القادة من جميع الأطراف، مؤكداً أنه يريد توسيع اتصالاته بين الليبيين.

حيث أكد السفير الأمريكي في رسالة وجهها لليبيين أن بلاده تقف إلى جانب الليبيين في طريقهم للسلام، قائلاً أن مهمته هي العمل مع كافة الأطراف من الغرب والشرق والجنوب لتشكيل دولة موحدة يمكنها تحقيق الاستقرار والرخاء في كافة أنحاء البلاد.

وتابع نورلاند في رسالته أن بلاده ستشارك بقوة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.