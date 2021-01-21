السفير الأمريكي يُؤكد دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على دعم الولايات المتحدة لانتخابات 24 ديسمبر.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي عقده السفير، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية اليوم الخميس، فقد ناقش السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والدكتور عماد السايح يوم أمس، الدعم الأمريكي في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقًا لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وفي إشارة إلى إعادة التأكيد يوم الأربعاء على الانتقال الديمقراطي للسلطة في الولايات المتحدة، جدّد السفير التأكيد على الشراكة الأمريكية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.

كما رحب السفير بالجهود الحقيقية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لحل المسائل الدستورية العالقة منذ زمن طويل والمتعلقة بالانتخابات.

وقال السفير نورلاند: “نحن واثقون من أنّ هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي – شرقًا وغربًا وجنوبا – لتحسين حياتهم من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة من شأنها توفير حكم أفضل والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة في ديسمبر”.