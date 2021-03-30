السفير الأمريكي يُؤكد دعم بلاده لجمعية الهلال الأحمر الليبي

استقبل السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، والسيدة رانيا أحمد نائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في مكتب ليبيا الخارجي بتونس.

وناقش الدرسي مع السفير مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا، بحسب ما أفادت السفارة الأمريكية.

بدوره أعرب السفير عن دعم الولايات المتحدة للعمل المهم الذي يقوم به الهلال الأحمر الليبي.

وأشار نورلاند إلى أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جعل انتخابات ديسمبر آمنة للناخبين وموظفي الاقتراع على الرغم من جائحة كورونا.