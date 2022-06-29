السفير الأمريكي يُؤكد دعم بلاده للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبا المجلس عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وناقش اللقاء ملف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية، تتفق عليها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وجدد المجلس الرئاسي، تأكيده على أهمية الرقابة الليبية، على الموارد الليبية وخاصة قطاع النفط، والإنفاق المتوازن والاهتمام بمناطق ومدن الجنوب بشكل خاص.

وأشاد المجلس الرئاسي، بجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، من أجل الوصول للتوافق حول قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف السياسية، مرحباً بأي اتفاق بين رئيسا مجلس النواب والأعلى للدولة، يصل بالبلاد إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

من جهته أكد السفير الأمريكي، دعم بلاده للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادي، وإعادة فتح تصدير النفط، وتفعيل الرقابة على الانفاق العام بشكل شفاف، وفق آلية توفر الحياة الكريمة للمواطن الليبي، موضحاً أن الولايات المتحدة تدعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على الاستقرار الذي تشهده البلاد.