السفير الأمريكي يُؤكد رفض بلاده لإعلان حفتر تنصيب نفسه حاكماً على ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، محادثة هاتفية اليوم الأربعاء،مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المحادثة تناولت مستجدات الاوضاع في ليبيا والموقف الأمريكي تجاهها.

‏‎وقدم السفير في بداية المحادثة تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما جدد التأكيد على موقف بلاده بأن الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد المعترف به دوليًا لحكم ليبيا والانتقال السياسي، مؤكدا رفض الولايات المتحدة الإعلان من جانب واحد عن مستقبل سياسي جديد للبلاد.

‏ودعا السفير الأمريكي إلى وقف العمليات العسكرية حول طرابلس حتى تبدأ عملية خفض التصعيد ويتمكّن الأطراف من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه بآلية 5 + 5 في جنيف في 23 فبراير الماضي.

‏‎وأكد السفير نورلاند للسراج أنّ الولايات المتحدة تعتقد أن السلام الدائم والاستقرار في ليبيا لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة بين جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لإلقاء أسلحتها، ورفض التدخل الأجنبي.

‏‎من جانبه عبر رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره لحرص الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وأكد التزام حكومة الوفاق الوطني بالمسار الديموقراطي والحرص على السلام وحقن دماء الليبيين.

وأوضح السراج أن الطرف المعتدي لم يلتزم بأية مبادرات للهدنة، وقال إن السياق الصحيح لفهم موقف وتحركات حكومة الوفاق الوطني هو الدفاع المشروع عن النفس، الذي تكفله القوانين الوطنية، والدولية.