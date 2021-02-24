السفير الأمريكي يُؤكد على أهمية عقد جلسة النوّاب

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أهمية عقد جلسة لمجلس النوّاب الليبي من أجل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك محادثات أجراها السفير الأمريكي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة على تويتر، إن السفير نورلاند تحدث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى اليوم للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وقال عقيلة صالح إنه يشاطر الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة تُدرك أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

يأتي ذلك في حين، عقد مجلس النواب جلسة تشاورية في فندق “باب البحر” بطرابلس أمس الأربعاء، ناقشت ضرورة الحصول على 120 توقيعا من النواب بالموافقة على عقد جلسة رسمية.