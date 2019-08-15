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السفير الأمريكي يُؤكد موقف بلاده الداعم لإيجاد حل سياسي في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 أغسطس 2019 - 14:52
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أعرب السفير عن تطلعه لتسليم أوراق اعتماده قريبا لمباشرة عمله الجديد. [إنترنت]
أجرى سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى دولة ليبيا ريتشارد نورلاند، اتصالا هاتفيا، من مقر عمله بتونس، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة.

ونقلت إدارة الإعلام الخارجي عن السفير الأمريكي تأكيده موقف بلاده الداعم لإيجاد حل سياسي في ليبيا وأن بلاده لا تدعم الحل العسكري مبديًا استعداده للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

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كما أعرب نورلاند عن تطلعه لتسليم أوراق اعتماده قريبا لمباشرة عمله الجديد.

من جانبه أكد الوزير على أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للحل السياسي في ليبيا مبديًا استعداد الوزارة لتقديم المساعدة للسفير الجديد من أجل إنجاح مهمته.

كما تطرقت المكالمة إلى العلاقات الثنائية وتطلع البلدين لعقد شراكة استراتيجية خاصة في مجال الطاقة وإعادة الإعمار.

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