السفير الأمريكي يُبدي إعجابه بحماس الأحزاب السياسية لإجراء الانتخابات

التقى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة سفير بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، بقادة 19 حزباً سياسياً ليبيًا، خلال المشاورات التي جرت في تونس باستضافة المعهد الوطني الديمقراطي (NDI).

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن نورلاند قوله: “شاهدت أنا والسفيرة البريطانية كارولين هوردال حماسهم الشديد، وأنا معجب بتصميمهم على مساعدة ليبيا على استعادة الزخم نحو الانتخابات”.

وأكد السفير الأمريكي أن بلاده تقف إلى جانب قادة الأحزاب في هذا الجهد.