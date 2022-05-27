السفير الأمريكي يُشارك في مناقشة فنية عن الشفافية والإنفاق العام

شارك سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، في مناقشة فنية مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير المزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها الليبيون.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر، فقد أكد جميع المشاركين أنّ الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها الليبيون على الدوام ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي.

وقدّم مصرف ليبيا المركزي عرضا لجهوده التي كان قد بدأها في الإفصاح عن مزيد المعلومات المالية التفصيلية للجمهور الليبي لأول مرة في تاريخه.

كما ناقشت المجموعة مشاركة المؤسسات الليبية مع الجهات الرقابية القائمة في ابتكار طرق للرقابة والتسوية والتقييم لإدارة الدولة لعائدات النفط والغاز التي ستنمو بشكل كبير بمجرد السماح باستئناف إنتاج النفط بشكل كامل.

هذا ومن المرجح أن تُجرى مناقشات متابعة في شهر يونيو لإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في هذه المبادرة الهامة.