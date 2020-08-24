السفير الأمريكي يُشجع على تفعيل دعوات وقف إطلاق النار وإنتاج النفط

شجع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند القادة الليبيين على تفعيل الدعوات لوقف إطلاق النار وإنتاج النفط.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان، بأن السفير نورلاند تحدث يومي الأحد والاثنين مع شخصيات ومسؤولين سياسيين ليبيين لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلّق بتفعيل البيانات الصادرة يوم الجمعة بشأن وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في اتصال هاتفي يوم الأحد أنّ بيان حكومة الوفاق الوطني، إلى جانب البيان الصادر عن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، يمثل تطورات إيجابية للغاية.

واتفق نورلاند مع السراج على ضرورة أن تركّز لجنة 5+5 التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فورًا على طرائق وقف إطلاق النار وكيفية التوصل إلى حل فعال منزوع السلاح في وسط ليبيا من شأنه أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة للسفير نورلاند في مكالمة هاتفية أنّ ليبيا ترحب بردود الفعل الإيجابية من العديد من الدول الأجنبية حول البيانات الصادرة يوم الجمعة.

واتفق الوزير مع السفير على أهمية دعم عملية المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس جمعية إحياء ليبيا سفير ليبيا السابق لدى الإمارات الدكتور عارف النايض، ناقش السفير التعددية السياسية المتنامية في ليبيا حيث قام النايض ورئيس مجلس نواب طبرق بتوسيع نطاق الأصوات الداعية إلى حوار ليبي داخلي حقيقي لدعم حل سياسي للنزاع، بحسب بيان السفارة.

وفي مكالمة أخرى مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أكد السفير دعم الولايات المتحدة للترتيبات التي من شأنها أن تسمح بالاستئناف الفوري لإنتاج النفط بآلية شفافة لضمان بقاء الإيرادات مجمدة في انتظار عقد مفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن التوزيع المستقبلي للموارد.

وأعرب السفير نورلاند عن قلق الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا بشكل متزايد، وعبّر عن دعمه لحق المواطنين في كافة ربوع البلاد في المشاركة في الاحتجاجات السلمية.

وحث السفير الأمريكي القادة الليبيين على العمل معاً لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب واغتنام هذه الفرصة السانحة للبلاد.