السفير الأمريكي يُهنئ «دبيبة» على رئاسة الحكومة

هنأ السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عبد الحميد دبيبة على توليه رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية في بيان اليوم الأحد، فقد تحدث السفير نورلاند اليوم مع رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة لتهنئته على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشجع السفير نورلاند رئيس الوزراء المنتخب على تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما حث السفير على البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في 24 ديسمبر.

وأضاف بيان السفارة: “تتمنى الولايات المتحدة النجاح للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية وهي على استعداد لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي”.