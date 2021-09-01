السفير الإسباني يُؤكد دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء، الذي عُقِد بمدينة القبة في الجبل الأخضر، أخر تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد عقيلة صالح على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لإرادة الشعب الليبي وحرص مجلس النواب على تحقيق إرادة الشعب، مؤكدا أيضا على ضرورة خروج كافة القوات والمرتزقة من كامل التراب الليبي، وفق قوله.

من جانبه أكد سفير إسبانيا لدى ليبيا، على دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر باعتبارها نقطة أساسية في المسار السياسي.

كما أكد على دعم إسبانيا لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى أنه يجب احترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصدد.