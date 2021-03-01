السفير الإماراتي يصل إلى إسرائيل ليقدم أوراق اعتماده

وصل محمد محمود آل خاجة إلى مطار بن جوريون ليقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الصهيوني كأول أول سفير إماراتي لدى الكيان الصهيوني بعد قرار اتفاقية السلام بين الجانبين.

وصل إلى مطار بن جوريون الصهيوني اليوم الاثنين أول سفير إماراتي لدى الكيان الصهيوني محمد محمود آل خاجة.

ووفقا لما ذكرت DW عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقع تويتر، فإن السفير سيقوم بتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين.

وتوقعت وسائل إعلام إصهيونية أن يلتقي آل خاجة بوزير الخارجية الصهيوني جابي أشكينازي في وقت لاحق اليوم. وكان آل خاجة أدى منتصففبراير الماضي اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء حاكم دبي.

وقد تمنى له بن راشد “التوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة”.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق الشهر الماضي على إنشاء سفارة في تل أبيب في الكيان الصهيوني في حين أعلن الكيان الصهيوني عن افتتاح سفارتها في أبوظبي بعد أن وافق الجانبان على تطبيع العلاقات في أغسطس 2020.