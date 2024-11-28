السفير الإيطالي يتفقّد تدريس اللغة في المدارس

تفقّد وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” والسفير الإيطالي لدى ليبيا “جيانلوكا البيرني” صباح اليوم الخميس، تدريس اللغة الإيطالية بمدرسة بشير الأسطى “للتّعليم الثانوي بنات” ببلدية سوق الجمعة.

وشملتْ الجولة “متابعة دراسة اللغة الإيطالية بإحدى الفصول وأخذ آراء الطلبة ومُعلّمي المادة واِنطباعهم عن تَعلُّم اللغة كمادة اِختيارية”.

وفي كلمة له خِلال الجولة أكّد الوزير “على أهمّية تنوّع اللغات الأجنبية في المناهج الدّراسية، وسعي الوزارة إلى إدخال لُغات أخرى للدّراسة، مشيراً إلى إضافة اللغة الصّينية في الفترة القادمة إلى المنهج كلغة اِختيارية”.

من جهته أكّد السفير الإيطالي “على تعاون السفارة الإيطالية مع الوزارة في تعليم اللغة وإعداد المنهج الدّراسي، وتدريب المُعلّمين، وفتح باب المُنح لِتعلُّم اللغة”.

ورافق الوزير والسفير في الجولة، المُلحق الثقافي بالسفارة الإيطالية، ومُدير مركز المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية، ومديرَي مكتبَي المتابعة وتقييم الأداء، والإعلام والاتّصال، وعَميد بلدية سوق الجمعة، وأعضاء المجلس البلدي، ومراقب التّربية والتّعليم بالبلدية، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بِالمراقبة.

وزير التّربية والتّعليم والسفير الإيطالي يتفقدان تدريس اللغة الإيطالية بمدرسة بشير الأسطى 28 نوفمبر 2024م – تفقّد… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الخميس، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤