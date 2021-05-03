السفير الإيطالي يُؤكد بدء تنفيذ مشروع طريق امساعد – رأس إجدير

بحث وزير النفط والغاز المهندس محمد عون، اليوم الاثنين، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بتشينو، مجالات التعاون بين الوزارة والشركات الإيطالية.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، أنه فعليا اتخذت خطوات عملية للبدء في انجاز الطريق الساحلي الرابط من إمساعد إلى رأس إجدير.

كما ناقش الجانبان موضوعات تهم الإتحاد الأوروبي، خاصة موضوع الحدود البحرية بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وموقف الاتحاد الأوروبي من بعض الخلافات بين دول البحر الأبيض المتوسط بخصوص المياه الإقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السفير الإيطالي تأكيده، أن هناك ضغطا كبيرا على السفارة لأنها السفارة الوحيدة في ليبيا التي تمنح تأشيرات شنغن .