السفير الإيطالي يُؤكد رغبة بلاده في عودة الشركات الإيطالية وتفعيل معاهدة الصداقة

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، رغبة بلاده في عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا واستئناف عملها، وتفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية.

جاء ذلك لقائه اليوم الاثنين، وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية فاخر بوفرنة، في العاصمة طرابلس.

وعبر السفير الإيطالي خلال اللقاء عن رغبة بلاده في عودة الشركات الإيطالية وتفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، وكذلك موضوع تنفيذ مشروع الطريق الساحلي، مؤكدا على عمق العلاقات الليبية الإيطالية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وفي سياقٍ ذي صلة، استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، أمس الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي والموارد البشرية بالديوان، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات، ورئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق إمساعد- رأس إجدير، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير مكتب التعاون الفني.

وجاء الاجتماع لبحث إمكانية تفعيل المشاريع المتعاقد عليها بخصوص مطار طرابلس الدولي مع ائتلاف الشركات الإيطالية “إينياس” ومدى استعداد وزارة المواصلات تأمين المطار لمباشرة عمل الشركات، وإمكانية إعادة عمل الخطوط الإيطالية بالمطارات الليبية.

كما تطرق السفير إلى مشروع الطريق البديل طريق إمساعد- رأس إجدير و الإجراءات المتبعة للتنفي .

من جانبه طلب وكيل الوزارة تعاون ودعم إيطاليا في فتح الأجواء الليبية للمرور بين أوروبا وليبيا، وأيد السفير ذلك ووعد في الاهتمام بهذا المشروع المشترك بين البلدين وأوروبا.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة إعداد اجتماع بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وبين الشركات الإيطالية بشكل عاجل للبدء في إجراءات التنفيذ للمشاريع المتعاقد عليها والمتوقفة.