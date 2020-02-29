السفير الإيطالي يُبدي استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في التصدي لوباء «كورونا»

بحث وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق أحميد بن عمر، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال طب الأطفال وتوأمة المستشفيات بين الجانبين.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الوزير تأكيده، خلال لقائه بسفير إيطاليا بديوان وزارة الصحة في العاصمة طرابلس، على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه بيّن السفير الوضع الصحي بإيطاليا بعد تسجيل حالات مصابة بفايروس كورونا في إيطاليا، مبدياً استعدادهم للتعاون مع ليبيا في التصدي للوباء.