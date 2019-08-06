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السفير الإيطالي يُطلق وعوداً بدعم قطاع الصحة وتدريب الكوادر الطبية الليبية

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 أغسطس 2019 - 09:37
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اعتبر بن عمر أن شراكة دولة إيطاليا فعّالة وذلك بمساهمتها بطرح الأفكار والمشاريع التي تساعد في النهوض بالقطاع الصحي.

ناقش وزير الصحة المفوض أحميد بن عمر مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو سبل تفعيل الشراكة الإيطالية المتعلّقة بالملفات الصحية المهمة التي ترفع من مستوى الخدمات بالقطاع الصحي في ليبيا وتطور عمل الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

حيث اعتبر بن عمر أن شراكة دولة إيطاليا فعّالة وذلك بمساهمتها بطرح الأفكار والمشاريع التي تساعد في النهوض بالقطاع الصحي ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن لما تحظى به دولة إيطاليا من تقدم بالمجال الطبي والخدمي.

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من جهته أكد السفير الإيطالي أن بلده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بفتح المجال التدريبي للكوادر الطبية ودعم القطاع الصحي مشيراً إلى جسر التضامن الذي أطلقته إيطاليا لدعم الصحة بليبيا.

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