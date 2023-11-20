السفير البريطاني يبحث مع مجلس النوّاب المستجدات السياسية

التقى عدد من رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن.

وضم اللقاء رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي، ورئيس لجنة الصحة د. نصرالدين مهنا، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بدر النحيب، ومقرر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد تامر، وعضو لجنة شؤون النازحين والمهجرين أبوصلاح شلبي.

وتقدم النوّاب في مستهل اللقاء بالتهنئة إلى مارتن لونغدن بمناسبة تكليفه سفيراً للمملكة المتحدة لدى ليبيا، كما أعربوا له عن احتجاج مجلس النواب بشأن موقف المملكة المتحدة من حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما إصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 وعدم تعامل البعثة الأممية والمجتمع الدولي بجدية من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال مؤكدين على وفاء مجلس النواب بواجبه في هذا الصدد.

كما طالب الأعضاء من المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بدعم جهود مجلس النواب في تشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي وقت سابق، التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، مع سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنجاح المسار السياسي والدستوري للدفع قدماً بالعملية السياسية للوصول إلى تحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وعدد من الملفات المُشتركة بين البلدين في مقدمتها تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمواطن الليبي للمملكة المتحدة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.