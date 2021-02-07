السفير البريطاني يتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار

التقى السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، اليوم الأحد، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة.

وقال السفير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لقاء أول جيد مع رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد دبيبة، وقمنا بتقديم تهنئتنا على مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف”.

وأضاف: “أتطلع قُدماً إلى العمل معاً لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتحضير للانتخابات في ديسمبر 2021”.

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية أممية بجنيف السويسرية، يوم الجمعة، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.